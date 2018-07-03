Порошенко анонсировал подписание закона о валюте 4 июля

Закон был проголосован парламентом 21 июня

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание Закона Украины "О валюте" завтра, 4 июля. Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Белград (Сербия).

"Завтра я подпишу закон о валюте, который был подан мной и проголосован парламентом и это будет наибольша либерализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине. Мы не будем иметь никаких ограничений, и это очень повлияет на ситуацию для инвесторов в очень короткий период времени ", - подчеркнул он.

Моя участь в українсько-сербському форумі, де присутні більше 120 найбільших сербських компаній, демонструє спільне прагнення економічної кооперації між обома країнами. Ми близькі до підписання асоціації про зону вільної торгівлі між Сербією та Україною, що значно покращить наші бізнес-відносини. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, 21 июня этого года парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

В частности, предусматривается отменить действующий декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Закон вводит новый режим валютного регулирования.