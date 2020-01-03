НБУ немного снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 23,6785 гривен за 1 доллар (-0,0077 гривен).

При этом курс доллара на 28 декабря - 7 января составляет 23,6862 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщало РБК-Украина, НБУ измели с 27 декабря порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам. Согласно постановлению, для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

При этом в период с 28 декабря до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

Напомним, 3 января декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 26,45 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 января справочный курс на уровне 23,68 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 декабря (23,66 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,67 - 28 декабря), продажи - 23,97 (24,52 - 28 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 - 28 декабря), продажи - 26,78 (27,31 - 28 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,55 - 28 декабря), продажи 3,89 (3,90 - 28 декабря) грн за 10 рублей.