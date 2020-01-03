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Межбанк в 2020 году открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     03.01.2020 - 10:45
Межбанк в 2020 году открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар дешевеет в первый рабочий день нового года

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:30 3 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 26,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,6800 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,4174 - 26,4596 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,6800

23,7200

EUR/UAH

26,4174

26,4596

RUB/UAH

0,3817

0,3825

Межбанк в 2020 году открылся снижением курса доллара

Напомним, 27 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7400 - 23,7900 грн/доллар, евро 26,4914 - 26,5472 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года дни валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.

НБУ оценил ситуацию на валютном рыке Аналитики дали прогноз курса доллара на начало 2020 года
Темы: Курс доллара
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