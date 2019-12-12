НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курсы валют будут публиковаться более оперативно

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок установления официального курса гривны к иностранных валют. Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба центробанку.

Согласно постановлению, для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года. Раньше так оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США, а курс к остальным валютам и банковским металлам обнародовалось до 18.00.

НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Сейчас для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые обнародуются с определенным лагом и не дают возможность публиковать официальный курс гривны ко всем валютам быстрее.

Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. В частности, на ежедневной основне официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют - 35.

Официальный курс других иностранных валют будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, которые входят в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Напомним, в 2018 году Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком Украины, в перечень рекомендованных рыночных практик по расчетам по безпоставочным форвардам и опционным контрактам доллар-гривна.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк ввел новую методологию расчета официального курса в августе 2018 года. В ходе разработки новой методологии НБУ учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.