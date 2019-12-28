НБУ поднял официальный курс доллара на новогодние праздники

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс установлен на период до 3 января, поскольку банковская система работать не будет

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен).

Скриншот (bank.gov.ua)

При этом курс доллара на 27 декабря составляет 2329,2885 гривен за 100 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ измели с 27 декабря порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам. Согласно постановлению, для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

При этом в период с 28 декабря 2019 года до 3 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

Напомним, 27 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 23,63 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,31 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 декабря справочный курс на уровне 23,66 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 декабря (23,30 грн)

В то же время в обменных пунктах Украины 27 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 74 копейки до 24,02 гривен за доллар, курс евро вырос на 78 копеек до 25,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,46 (22,99 - 26 декабря), продажи - 24,02 (23,28 - 26 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,84 (25,36 - 26 декабря), продажи - 26,65 (25,83 - 26 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,43 - 26 декабря), продажи 3,84 (3,76 - 26 декабря) грн за 10 рублей.