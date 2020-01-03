НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 23,6785 гривень за 1 долар (-0,0077 гривень).

При цьому курс долара на 28 грудня - 7 січня становить 23,6862 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ измели з 27 грудня порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Згідно з постановою, для більш простого представлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

При цьому в період з 28 грудня до 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 3 січня грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 26,45 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 січня довідковий курс на рівні 23,68 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 грудня (23,66 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 3 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 54 копійки до 23,97 гривень за долар, курс євро знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,67 - 28 грудня), продажу - 23,97 (24,52 - 28 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,04 (26,28 - 28 грудня), продажу - 26,78 (27,31 - 28 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,55 - 28 грудня), продажу 3,89 (3,90 - 28 грудня) грн за 10 рублів.