НБУ немного повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал меньше чем на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

При этом курс доллара на 10 декабря составляет 2368,851 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 10 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 декабря справочный курс на уровне 23,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 декабря (23,67).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 23,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,60 (23,59 - 9 декабря), продажи - 23,80 (23,79 - 9 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 9 декабря) грн за 10 рублей.