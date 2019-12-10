Курс доллара на 10 декабря обновил очередной минимум за четыре года

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс продолжает снижаться в начале недели

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2368,851 гривен за 100 долларов (-3,6279 гривен).

При этом курс доллара на 9 декабря составляет 2372,4789 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 9 декабря - 2372,4789 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Напомним, 9 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 23,68 гривен за доллар, курс в покупке до 23,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,20 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 декабря справочный курс на уровне 23,67 грн/доллар, понизив его по сравнению с 6 декабря (23,73). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 9 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,79 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,38 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,59 (23,62 - 6 декабря), продажи - 23,79 (23,82 - 6 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,01 (26,10 - 6 декабря), продажи - 26,38 (26,45 - 6 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 6 декабря) грн за 10 рублей.