НБУ трохи підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав менш ніж на копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

При цьому курс долара на 10 грудня становить 2368,851 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 10 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,71 гривень за долар, курс купівлі до 23,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 грудня довідковий курс на рівні 23,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 грудня (23,67).

У той же час в обмінних пунктах України 10 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 23,80 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,35 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,60 (23,59 - 9 грудня), продажу - 23,80 (23,79 - 9 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,00 (26,01 - 9 грудня), продажу - 26,35 (26,38 - 9 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 9 грудня) грн за 10 рублів.