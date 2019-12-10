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Курс доллара немного вырос

Новости » Финансы     10.12.2019 - 12:25
Курс доллара немного вырос
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 23,70 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 23,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,60 (23,59 - 9 декабря), продажи - 23,80 (23,79 - 9 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 9 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,50-23,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара немного вырос

Межбанк

Напомним, 10 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. о сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 декабря справочный курс на уровне 23,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 декабря (23,67). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов).

Межбанк открылся снижением курса доллара Курс доллара на 10 декабря обновил очередной минимум за четыре года
Темы: Курс доллара
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