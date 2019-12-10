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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     10.12.2019 - 10:37
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется около уровня 23,70 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,6900 - 23,7100 грн/доллар, евро 26,2295 - 26,2493 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,6900

23,7100

EUR/UAH

26,2295

26,2493

RUB/UAH

0,3725

0,3730

Напомним, 9 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2461 - 26,2659 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2368,851 гривен за 100 долларов (-3,6279 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 9 декабря - 2372,4789 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов).

Курс доллара на 10 декабря обновил очередной минимум за четыре года Курс доллара вырос на закрытии межбанка
Темы: Курс доллара
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