НБУ назвав умову для значного падіння гривні

Розширення торговельного дефіциту в Україні є наслідком війни і поки не є ризиком для стабільності гривні. Але у разі скорочення міжнародної допомоги НБУ буде діяти відповідно.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, експорт залишається обмеженим через втрати виробничих потужностей та логістичні проблеми, тоді як імпорт зростає, насамперед через оборонні потреби. Водночас збільшується ввезення товарів для енергетичного сектору та відновлення зруйнованої інфраструктури.
Ніколайчук наголосив, що критичною ситуація може стати лише у випадку, якщо торговельний дефіцит не буде покриватися міжнародною фінансовою допомогою. Саме підтримка партнерів останніми роками дозволяла Україні утримувати стабільність на валютному ринку.
"Протягом останніх років пропозиції валюти з боку Національного банку, який отримував її від уряду, а той, у свою чергу, від партнерів, вистачало, щоб перекривати попит", - зазначив він.
Щоб запобігти потенційним ризикам, НБУ перейшов до режиму керованої курсової гнучкості. Курс гривні тепер може коливатися залежно від попиту і пропозиції валюти, що дає регулятору додаткові інструменти реагування.
"Якщо ми будемо бачити, що ця рівновага починає порушуватися і ми рухаємося кудись не туди, будемо відповідно реагувати зміною своїх монетарних інструментів", - підкреслив Ніколайчук.
Він також наголосив, що валютна політика не є основною причиною зростання дефіциту. За його словами, вирішувати структурні проблеми потрібно іншими методами, а не через девальвацію.
"Що ми насправді бачимо у якості потенційного пом'якшувального фактору - це активніша політика уряду через мита чи немитні бар'єри, через певні податки на ту продукцію, яку ми імпортуємо і яка не є критичною в умовах воєнного стану", - сказав він.
НБУ перейшов у режим "керованої гнучкості" курсу в жовтні 2023 року. До цього з початку війни курс долара до гривні був фіксованим. Зараз НБУ продає валюту на міжбанківському курсі, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій залежно від ситуації на ринку.
За останній рік курс гривні до долара не змінився. Станом на 4 вересня він становить 41,37 грн/долар, тоді як рік тому - 41,26 грн/долар.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.
Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.
За даними НБУ, за січень - липень 2025 року дефіцит поточного рахунку становив 19,1 млрд доларів.
НБУ за січень-серпень продав на міжбанку 23,7 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів.