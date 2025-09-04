НБУ назвав умову для значного падіння гривні

За його словами, експорт залишається обмеженим через втрати виробничих потужностей та логістичні проблеми, тоді як імпорт зростає, насамперед через оборонні потреби. Водночас збільшується ввезення товарів для енергетичного сектору та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Ключова роль міжнародної підтримки

Ніколайчук наголосив, що критичною ситуація може стати лише у випадку, якщо торговельний дефіцит не буде покриватися міжнародною фінансовою допомогою. Саме підтримка партнерів останніми роками дозволяла Україні утримувати стабільність на валютному ринку.

"Протягом останніх років пропозиції валюти з боку Національного банку, який отримував її від уряду, а той, у свою чергу, від партнерів, вистачало, щоб перекривати попит", - зазначив він.

Гнучкість валютної політики

Щоб запобігти потенційним ризикам, НБУ перейшов до режиму керованої курсової гнучкості. Курс гривні тепер може коливатися залежно від попиту і пропозиції валюти, що дає регулятору додаткові інструменти реагування.

"Якщо ми будемо бачити, що ця рівновага починає порушуватися і ми рухаємося кудись не туди, будемо відповідно реагувати зміною своїх монетарних інструментів", - підкреслив Ніколайчук.

Структурні проблеми та можливі рішення

Він також наголосив, що валютна політика не є основною причиною зростання дефіциту. За його словами, вирішувати структурні проблеми потрібно іншими методами, а не через девальвацію.

"Що ми насправді бачимо у якості потенційного пом'якшувального фактору - це активніша політика уряду через мита чи немитні бар'єри, через певні податки на ту продукцію, яку ми імпортуємо і яка не є критичною в умовах воєнного стану", - сказав він.