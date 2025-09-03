НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,38-41,41 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 4 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3719 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворювальну валюту.

Водночас регулятор вивчає можливі зміни через посилення економічних і фінансових зв'язків з Європейським Союзом.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра або до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки що не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки що це долар", - сказав перший заступник голови Нацбанку.