ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

Україна, Середа 03 вересня 2025 15:39
UA EN RU
НБУ підвищив курси долара і євро до гривні Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3719 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).
НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2024 гривень за 1 євро (+0,0268 грн).
НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,38-41,41 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищив курси долара і євро до гривні

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,60 гривень, курс євро впав до 48,55 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворювальну валюту.

Водночас регулятор вивчає можливі зміни через посилення економічних і фінансових зв'язків з Європейським Союзом.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра або до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки що не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки що це долар", - сказав перший заступник голови Нацбанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці