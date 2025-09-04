НБУ назвал условие для значительного падения гривны

По его словам, экспорт остается ограниченным из-за потери производственных мощностей и логистических проблем, тогда как импорт растет, прежде всего из-за оборонных нужд. В то же время увеличивается ввоз товаров для энергетического сектора и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Ключевая роль международной поддержки

Николайчук отметил, что критической ситуация может стать только в случае, если торговый дефицит не будет покрываться международной финансовой помощью. Именно поддержка партнеров в последние годы позволяла Украине удерживать стабильность на валютном рынке.

"В течение последних лет предложения валюты со стороны Национального банка, который получал ее от правительства, а тот, в свою очередь, от партнеров, хватало, чтобы перекрывать спрос", - отметил он.

Гибкость валютной политики

Чтобы предотвратить потенциальные риски, НБУ перешел к режиму управляемой курсовой гибкости. Курс гривны теперь может колебаться в зависимости от спроса и предложения валюты, что дает регулятору дополнительные инструменты реагирования.

"Если мы будем видеть, что это равновесие начинает нарушаться и мы движемся куда-то не туда, будем соответственно реагировать изменением своих монетарных инструментов", - подчеркнул Николайчук.

Структурные проблемы и возможные решения

Он также отметил, что валютная политика не является основной причиной роста дефицита. По его словам, решать структурные проблемы нужно другими методами, а не через девальвацию.

"Что мы на самом деле видим в качестве потенциального смягчающего фактора - это активная политика правительства через пошлины или нетаможенные барьеры, через определенные налоги на ту продукцию, которую мы импортируем и которая не является критической в условиях военного положения", - сказал он.