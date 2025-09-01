ua en ru
НБУ скоротив продаж валюти з резервів на 20% і знизив курс долара на 50 копійок

Україна, Понеділок 01 вересня 2025 08:12
НБУ скоротив продаж валюти з резервів на 20% і знизив курс долара на 50 копійок
Автор: Олександр Білоус

Структурний дефіцит валюти в серпні скоротився. Національний банк України скоротив продаж доларів і знизив курс долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У серпні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,696 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,436 млрд доларів).
НБУ скоротив продаж валюти з резервів на 20% і знизив курс долара на 50 копійок

Інтервенції НБУ скоротилися після трьох місяців зростання. З початку року НБУ продав на міжбанку 23,676 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.
НБУ скоротив продаж валюти з резервів на 20% і знизив курс долара на 50 копійок

За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 54 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду.).

Курс долара в червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ лише перерозподіляє її через міжбанк.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
НБУ скоротив продаж валюти з резервів на 20% і знизив курс долара на 50 копійок

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За серпень впав на 40 копійок до 41,50 грн/долар.

Інтервенції на міжбанку

Нагадаємо, за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році. За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів допомоги. Курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.

За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.

