В НБУ назвали преимущества сильной гривны

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Призывы прекратить ревальвацию - это проявление комплекса неполноценности, считают в НБУ

Укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, призывы прекратить ревальвацию административным путем - это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.

По его словам, валюта, которая может только ослабляться, не имеет доверия, не используется для долгосрочных сбережений и влечет долларизацию экономики. Соответственно тогда никогда не будет и дешевых кредитов в гривне. В мире нет ни одного примера успешной страны с долларизированной экономикой, добавил он.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что курс влияет на различные секторы экономики по-разному: кому - хорошо, кому - то-хуже. По его словам, с одной стороны, экспортеры жалуются на ревальвацию, а с другой - инвестиционный импорт оборудования для них и для других производителей становится дешевле. Кроме того, также легче конкурировать за рабочую силу с той же Польшей.

Он также добавил: если глубже проанализировать ситуацию, то у экспортеров, особенно в тех, что работают на товарных рынках, большая часть себестоимости их продукции также привязанная к валюте, в среднем - где-то до 50%.

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

Напомним, по данным НБУ, в ноябре 2019 года на валютном рынке Украины сохранялся ревальвационный тренд. По данным НБУ, укрепление гривны было обусловлено притоком портфельных инвестиций, поступлением иностранной валюты от традиционных экспортно ориентированных отраслей (в частности АПК) и сдержанным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.