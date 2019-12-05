В НБУ считают укрепление гривны к доллару естественным процессом

Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Кроме спекулятивного капитала на курс влияют поступления от экспортеров

Укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как напомнил Чурий, плавающее курсообразование - это когда гривна может двигаться в оба направления, а не только в сторону девальвации. При этом политика НБУ сегодня заключается в том, что курс должен формировать рынок, а Национальный банк принимает участие в торгах только для сглаживания чрезмерных колебаний или пополнения резервов, но в принципе не имеет намерения или цели вмешиваться в курсообразование.

По его словам, избыточное предложение валюты и связанное с ним укрепление гривны - это не следствие исключительно притока инвестиций нерезидентов в государственные облигации правительства. В этом году на эти цели они потратили 3,7 млрд долларов, но чистая покупка валюты Национальным банком в этом году уже превысила 5 млрд долларов.

То есть избыточное предложение валюты еще на 1,3 млрд долларов было сформирована за счет других факторов, прежде всего, улучшения показателей экспорта и импорта, добавил Чурий.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 году на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Отметим, что Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов. В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.