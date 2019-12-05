У НБУ назвали переваги сильної гривні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заклики припинити ревальвацію - це прояви комплексу меншовартості, вважають в НБУ

Зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Чурій, заклики припинити ревальвацію адміністративним шляхом - це свого роду прояв комплексу меншовартості, небажання бачити гривню повноцінною валютою, яка може не лише послаблюватися, а й зміцнюватися.

За його словами, валюта, яка може лише послаблюватися, немає довіри, не використовується для довгострокових заощаджень и має наслідком доларизацію економіки. Відповідно тоді ніколи не буде й дешевих кредитів у гривні. У світі немає жодного прикладу успішної країни з доларизованою економікою, додав він.

У свою чергу заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб заявив, що курс впливає на різні сектори економіки по-різному: комусь - гарно, комусь - гірше. За його словами, з одного боку, експортери скаржаться на ревальвацію, а з іншого - інвестиційний імпорт обладнання для них та для інших виробників стає дешевшим. Крім того, також легше конкурувати за робочу силу з тією ж Польщею.

Він також додав: якщо глибше проаналізувати ситуацію, то в експортерів, особливо у тих, що працюють на товарних ринках, більша частина собівартості їх продукції також прив’язана до валюти, в середньому - десь до 50%.

Відзначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що зміцнення гривні до долара у 2019 році - це природній процес, оскільки фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

Нагадаємо, за даними НБУ, у листопаді 2019 року на валютному ринку України зберігався ревальваційний тренд. За даними НБУ, укріплення гривні було зумовлене припливом портфельних інвестицій, надходженням іноземної валюти від традиційних експортно орієнтованих галузей (зокрема АПК) та стриманим попитом на іноземну валюту з боку імпортерів.