ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ назвали переваги сильної гривні

Новини » Економіка     05.12.2019 - 11:40
У НБУ назвали переваги сильної гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заклики припинити ревальвацію - це прояви комплексу меншовартості, вважають в НБУ

Зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Чурій, заклики припинити ревальвацію адміністративним шляхом - це свого роду прояв комплексу меншовартості, небажання бачити гривню повноцінною валютою, яка може не лише послаблюватися, а й зміцнюватися.

За його словами, валюта, яка може лише послаблюватися, немає довіри, не використовується для довгострокових заощаджень и має наслідком доларизацію економіки. Відповідно тоді ніколи не буде й дешевих кредитів у гривні. У світі немає жодного прикладу успішної країни з доларизованою економікою, додав він.

У свою чергу заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб заявив, що курс впливає на різні сектори економіки по-різному: комусь - гарно, комусь - гірше. За його словами, з одного боку, експортери скаржаться на ревальвацію, а з іншого - інвестиційний імпорт обладнання для них та для інших виробників стає дешевшим. Крім того, також легше конкурувати за робочу силу з тією ж Польщею.

Він також додав: якщо глибше проаналізувати ситуацію, то в експортерів, особливо у тих, що працюють на товарних ринках, більша частина собівартості їх продукції також прив’язана до валюти, в середньому - десь до 50%.

Відзначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що зміцнення гривні до долара у 2019 році - це природній процес, оскільки фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

Нагадаємо, за даними НБУ, у листопаді 2019 року на валютному ринку України зберігався ревальваційний тренд. За даними НБУ, укріплення гривні було зумовлене припливом портфельних інвестицій, надходженням іноземної валюти від традиційних експортно орієнтованих галузей (зокрема АПК) та стриманим попитом на іноземну валюту з боку імпортерів.

У НБУ вважають укріплення гривні до долара природнім процесом Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся