В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка

"Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один - два года как минимум. Надо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения – продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства - безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли", - сказал Гелетий.

По его словам, приватизация Укргазбанка уже началась. "В этом году было подписано соглашение между Укргазбанком и IFC, которое даст перспективы финализации вхождения IFC в капитал", - отметил он.

Приватизация Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. "Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мер с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов", – сказал он.

Гелетий рассчитывает на соглашение Ощадбанка с ЕБРР уже в этом году. "Если будет принят закон, то моя оценка - вероятность более 90%. Если закон будет принят до середины июля, до окончания работы парламента, то я ожидаю готовность со стороны ЕБРР. Вероятнее всего, речь будет идти о кредите с опцией конвертации", сообщил замглавы НБУ.