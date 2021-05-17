В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка

Стратегическая цель государства - это сокращение участия в банковском секторе. Но разные государственные банки движутся с разной скоростью к этой цели, а в случае с ПриватБанком есть юридические риски.
Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в интервью изданию FinClub.
"Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один - два года как минимум. Надо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения – продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства - безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли", - сказал Гелетий.
По его словам, приватизация Укргазбанка уже началась. "В этом году было подписано соглашение между Укргазбанком и IFC, которое даст перспективы финализации вхождения IFC в капитал", - отметил он.
Приватизация Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. "Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мер с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов", – сказал он.
Гелетий рассчитывает на соглашение Ощадбанка с ЕБРР уже в этом году. "Если будет принят закон, то моя оценка - вероятность более 90%. Если закон будет принят до середины июля, до окончания работы парламента, то я ожидаю готовность со стороны ЕБРР. Вероятнее всего, речь будет идти о кредите с опцией конвертации", сообщил замглавы НБУ.
Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного Приватбанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.