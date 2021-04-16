Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка
Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный ПриватБанк будет продан.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Global Capital.
"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - ПриватБанк, вскоре выставят на продажу", - сказал он.
По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.
"Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.
Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.
"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.
Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.
Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший председатель правления Александр Дубилет.