ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков: сколько заработали с начала года

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 11:46
НБУ обновил рейтинг прибыльности банков: сколько заработали с начала года Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2021 года получили 10,935 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 2,385 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 1,087 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,001 млрд гривен и банки иностранным капиталом ОТП Банк - 978 млн гривен и Альфа-Банк - 867 млн гривен.

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 11,029 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 94 млн гривен.

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков: сколько заработали с начала года

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП Банк - 1,734 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины банки рейтинг
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом