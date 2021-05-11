НБУ обновил рейтинг прибыльности банков: сколько заработали с начала года
Платежеспособные банки Украины за январь-март 2021 года получили 10,935 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 2,385 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 1,087 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,001 млрд гривен и банки иностранным капиталом ОТП Банк - 978 млн гривен и Альфа-Банк - 867 млн гривен.
По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 11,029 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 94 млн гривен.
Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП Банк - 1,734 млрд гривен.