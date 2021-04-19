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ПриватБанк за квартал заработал на комиссиях 5 млрд гривен

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 13:56
ПриватБанк за квартал заработал на комиссиях 5 млрд гривен Фото: ПриватБанк заработал 5 млрд гривен комиссионных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество активных клиентов ПриватБанка в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 - на 30% до 13 миллионов. Увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк за квартал заработал на комиссиях 5 млрд гривен

По данным пресс-службы, чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше "доковидних" объемов первого квартала прошлого года.

Вместе с тем, была проведена переоценка облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Убыток от этого портфеля за 3 месяца 2021 составил 6,8 млрд грн.

Всего за первый квартал ПриватБанк получил 2,4 млрд гривен чистой прибыли.

ПриватБанк за квартал заработал на комиссиях 5 млрд гривен

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

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