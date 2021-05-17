У НБУ назвали мінімальні строки для приватизації ПриватБанку

"Якщо говорити про ПриватБанк, то це процес некороткострокової перспективи, потрібні один-два роки як мінімум. Треба здійснити комплекс заходів. Ми розуміємо, що існують юридичні ризики в поточних умовах для входження – тривають судові процеси з колишніми власниками. Але ціль держави - безумовний вихід з капіталу держбанків, суттєве скорочення частки", - сказав Гелетій.

За його словами, приватизація Укргазбанку вже розпочалася. "Цього року була підписана угода між Укргазбанком та IFC, яка дасть перспективи фіналізації входження IFC до капіталу", - зазначив він.

Роздержавлення Ощадбанку залежить від його участі в ФГВФО. "Для Ощадбанку ключовим є продовження співпраці з ЄБРР, але для цього треба виконати низку попередніх заходів з українського боку, а саме членство Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів", – сказав він.

Гелетій розраховую на угоду Ощадбанку з ЄБРР вже цьогоріч. "Якщо буде ухвалений закон, то моя оцінка - вірогідність більше 90%. Якщо закон буде ухвалено до середини липня, до закінчення роботи парламенту, то я очікую готовність з боку ЄБРР. Найвірогідніше, мова буде йти про кредит з опцією конвертації", повідомив замголови НБУ.