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НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны

Новости » Финансы     28.01.2020 - 15:07
НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

За последний год НБУ раскрыл банковскую тайну 155 раз

Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как значили в пресс-службе, предоставление доступа происходило, по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры - 62 раза;
  • Национальной полиции Украины - 28 раз;
  • Службы безопасности Украины - 19 раз;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины - 18 раз;
  • Государственной фискальной службы Украины - 16 раз;
  • Государственного бюро расследований - 12 раз.

По данным пресс-службы, всего за II полугодие 2019 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 78 раз. Активнее всего Национальный банк сотрудничал с Генеральной прокуратурой Украины.

В целом за 2016-2018 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 453 раза, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

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