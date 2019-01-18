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НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны за год

Новости » Финансы    18.01.2019 - 21:25
НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны за год
Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нацбанк обнародовал статистику за 2018 год

Национальный банк в течение 2018 года 146 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, в декабре 2018 года НБУ 10 раз предоставлял доступ к вещей и документов в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. В частности, по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры Украины - 2 раза;
  • Службы безопасности Украины - 2 раза;
  • Национальной полиции Украины - 3 раза;
  • Государственной фискальной службы Украины - 3 раза.

В НБУ также сообщили. что за 2016 - 2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз.

Напомним, что Национальный банк Украины с 1 сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра. Речь идет об информации в отношении должников, условий кредитных операций, выполнении обязательств по таким операциям, классу должников. Информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

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