НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За останній рік НБУ розкрив банківську таємницю 155 разів

Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як значили в прес-службі, надання доступу відбувалося, за ініціативою:

Генеральної прокуратури - 62 рази;

Національної поліції України - 28 разів;

Служби безпеки України - 19 разів;

Національного антикорупційного бюро України - 18 разів;

Державної фіскальної служби України - 16 разів;

Державного бюро розслідування - 12 разів.

За даними прес-служби, усього за II півріччя 2019 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 78 разів. Найактивніше Національний банк співпрацював з Генеральною прокуратурою України.

Загалом за 2016-2018 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до інформації 453 рази, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у січні 2020 року Національний банк України (НБУ) оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку, ухваленої у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФП), Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.