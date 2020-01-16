В Украине утвердили Стратегию развития финсектора до 2025 года

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора

Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям:

укрепление финансовой стабильности;

содействие макроэкономическом развитию и росту экономики;

развитие финансовых рынков;

расширение финансовой инклюзии;

внедрение инноваций в финансовом секторе.

Для дальнейшего укрепления финансовой стабильности регуляторы среди прочего будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финансовых учреждениях, ужесточение их внутреннего контроля, усовершенствования системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка, внедрения риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, регуляторных требований в сфере регулирования и надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, отметили в НБУ.

Кроме того, макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования. Другими задачами по этому направлению являются взвешенная фискальная политика, развитие рынка небанковского кредитования, усиленная координация действий Минфина и НБУ, внедрение II уровня и совершенствование регулирования III уровня пенсионной системы, развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над завершением валютной либерализации, созданием ликвидных рынков финансовых инструментов (деривативов, корпоративных акций и облигаций и тому подобное), дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков или тех, что не соответствуют практикам ЕС.

Инновации в финансовом секторе будут охватывать широкий спектр действий, среди которых, в частности: развитие системы удаленной идентификации BankID, создание платформы для краудфандинга и венчурного капитала, а также регуляторных "песочниц" по типу sandbox, внедрение новых технологий для платежей и переводов, расширение доступа участников финансовых рынков к публичных реестрам, развитие big data, blockchain и облачных технологий.

Таким образом, Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала. Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике, отметили в НБУ.

Документ подписали глава НБУ Яков Смолий, министр финансов Украины Оксана Маркарова, председатель НКЦБФР Тимур Хромаев, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, член НКРРФУ Денис Ястреб.

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Напомним, Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года начали разрабатывать в мае 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.