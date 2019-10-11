НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

НБУ вилучив лише 0,1% монет, які знаходяться у населення

За перші 10 днів жовтня з обігу повернулося майже 5 млн штук монет дрібних номіналів внаслідок їх вилучення з обігу із 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України у Facebook.

За даними НБУ, загалом у обігу станом на 1 жовтня перебувало близько 5,7 млрд штук таких монет.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Крім того, Національний банк з 1 жовтня 2019 року почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок. За даними НБУ, на відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися.

Як повідомляло РБК-Україна, банкнотно-монетний двір (БМД) Національного банку України за чверть століття виготовив майже 25 млрд банкнот гривні та 11 млрд розмінних і обігових монет.