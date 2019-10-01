НБУ за четверть века напечатал почти 25 млрд банкнот

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

За год центробанк печатает около миллиарда банкнот

Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины за четверть века изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет. Об этом рассказал генеральный директор БМД Владимир Баглай, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Баглай, предприятие, которе изготавливает украинские деньги, было основано 1 октября 1994 года.

По его словам, сегодня БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

Как сообщало РБК-Украина, объем наличных денег в обращении с 2 сентября 1996 года, когда была введена национальная валюта Украины, до июля 2019 года увеличился в 127 раз, с 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. По дизайну эта банкнота наследует банкноте нового модернизированного поколения гривны - обновленных 20, 100 и 500 гривен.