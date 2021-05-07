НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

По состоянию на 1 апреля 2021 года на одного украинца приходилось 70 шт. банкнот и 153 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа. Среди банкнот больше всего было номиналом 200 гривен (23,7% от общего количества), а среди монет - номиналом 10 копеек (29,1%).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (68,8 млн шт. или 2,4% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (30,4 млн шт. или 0,2% от общего количества монет в обращении).
По состоянию на 1 апреля 2021 года в обращении находилось 553,8 млрд грн наличности. Из них банкнот - на 550,2 млрд грн (2,9 млрд шт.) и монет - на 3,5 млрд грн (13,6 млрд шт.). Это на 4,7 млрд грн или на 0,8% меньше, чем на начало этого года (558,5 млрд грн).
"Традиционно в начале года наличность в обращении сокращается. По мнению Национального банка, в дальнейшем - по мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений - спрос на наличные деньги будет уменьшаться", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).