Печатный станок в год кризиса: денежная масса выросла на 400 млрд гривен

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

За год объем денег вырос почти на 30%

Объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в 2020 году стремительно рас один из компонентов денежной массы - наличные деньги в обороте вне банков. Объем наличности вне банков увеличился на 34,2% (на 131,3 млрд грн) до 515,7 млрд грн.

Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне банков. Денежный агрегат М1 - денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 - денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) - денежный агрегат М2 и ценные бумаги, кроме акций.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию 1 октября 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличных денег на сумму 515,8 млрд грн. С начала этого года денежная наличность в обращении выросла на 90,8 млрд грн, или на 21,4%.

Напомним, летом 2020 года заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.