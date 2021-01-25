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НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

Киев, Понедельник 25 января 2021 11:06
НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

В кошельке одного украинца в среднем 72 банкноты

По состоянию 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось 723 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24% от объема наличности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (592,2 млн штук или 19,7%).

Наиболее распространенной была монета номиналом в 10 копеек (3,947 млрд штук или 29,2% от монет в обращении).

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в наличном обращении находилось наличных на 558,5 млрд грн. Из них банкнот - на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.) и монет - на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.).

На одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и оборотных платежных монет (на начало 2020 года - 70 и 182 шт. соответственно).

НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

Напомним, за 2020 год наличные деньги в обращении выросли на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

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