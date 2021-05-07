НБУ назвав кількість банкнот на монет на кожного українця

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (68,8 млн шт. або 2,4% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (30,4 млн шт. або 0,2% від загальної кількості монет в обігу).

Станом на 1 квітня 2021 року в обігу перебувало 553,8 млрд грн готівки. З них банкнот - на 550,2 млрд грн (2,9 млрд шт.) та монет - на 3,5 млрд грн (13,6 млрд шт.). Це на 4,7 млрд грн або на 0,8% менше, ніж на початок цього року (558,5 млрд грн).

"Традиційно на початку року готівка в обігу скорочується. На думку Національного банку, у подальшому - в міру послаблення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження - попит на готівку зменшуватиметься", - йдеться в повідомленні НБУ.



