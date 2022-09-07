НБУ с начала войны "напечатал" 300 млрд гривен для финансирования дефицита бюджета

Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 млрд гривен. С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 300 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В июле заместитель главы НБУ Сергея Николайчук заявил, что Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году "потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое".

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил о катастрофических последствиях инфляции в случае продолжения "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.