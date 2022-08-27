В Украине планируют возобновить ремонт дорог: комитет Рады поддержал правительственный проект
Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал правительственный законопроект об использовании средств государственного дорожного фонда. Планируется восстановить ремонт дорог за средства этого фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.
Законопроектом №7669 предлагается исключить статью 38 закона о госбюджете, согласно которой в текущем году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, а также на обеспечение потребностей сектора обороны.
По данным Бюджетного комитета, эта статья остается нереализованной в части направления средств на оборону в связи с отсутствием механизма.
Кроме того, расходы государственного бюджета на нужды безопасности и обороны в 2022 году уже увеличены ориентировочно на 807,5 млрд гривен.
Как отмечается в сообщении, в целом целью законопроекта является финансовое обеспечение выполнения необходимых дорожных работ, прежде всего проведение аварийно-восстановительных работ на разрушенных участках дорог и искусственных сооружениях и содержание автомобильных дорог государственного значения в надлежащем техническом состоянии.
Это "является необходимым условием для обеспечения обороны и безопасности, соединения военных и других специальных объектов для осуществления воинских перевозок, перевозок, связанных с эвакуацией населения и грузов".
Напомним Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа.
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