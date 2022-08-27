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В Украине планируют возобновить ремонт дорог: комитет Рады поддержал правительственный проект

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Украина, Суббота 27 августа 2022 12:55
В Украине планируют возобновить ремонт дорог: комитет Рады поддержал правительственный проект Фото: ремонт дорог относится за средства Дорожного фонда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал правительственный законопроект об использовании средств государственного дорожного фонда. Планируется восстановить ремонт дорог за средства этого фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Законопроектом №7669 предлагается исключить статью 38 закона о госбюджете, согласно которой в текущем году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, а также на обеспечение потребностей сектора обороны.

По данным Бюджетного комитета, эта статья остается нереализованной в части направления средств на оборону в связи с отсутствием механизма.

Кроме того, расходы государственного бюджета на нужды безопасности и обороны в 2022 году уже увеличены ориентировочно на 807,5 млрд гривен.

Как отмечается в сообщении, в целом целью законопроекта является финансовое обеспечение выполнения необходимых дорожных работ, прежде всего проведение аварийно-восстановительных работ на разрушенных участках дорог и искусственных сооружениях и содержание автомобильных дорог государственного значения в надлежащем техническом состоянии.

Это "является необходимым условием для обеспечения обороны и безопасности, соединения военных и других специальных объектов для осуществления воинских перевозок, перевозок, связанных с эвакуацией населения и грузов".

Напомним Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа.

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