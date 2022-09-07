НБУ з початку війни "надрукував" 300 млрд гривень для фінансування дефіциту бюджету

Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. З початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 300 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

У липні заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

НБУ в базовому сценарії очікує, що в 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі".

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження" друку " гривні для фінансування дефіциту бюджету.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.