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Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета: в НБУ озвучили план

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Украина, Пятница 22 июля 2022 11:18
Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета: в НБУ озвучили план Фото: НБУ напечатает 180 млрд гривен до конца года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

Как отметил Николайчук, НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году "потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое".

"Но с учетом тех допущений, которые мы закладываем от международного финансирования, в том числе от МВФ, и от других партнеров, они достаточно консервативны, но при таких консервативных допущениях, необходимость в эмиссии еще сохранится", - сказал он.

Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

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