Глава НБУ предупредил о катастрофических последствиях в случае продолжения "печати" гривны

Для Украины очевидна необходимость переориентации экономической политики на игру в долгую, учитывая переход войны в формат затяжной борьбы на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook .

"На практике это означает оптимальное распределение имеющихся ресурсов для поддержания обороноспособности страны и населения, а также создание условий для генерирования этих ресурсов бизнесом", - отметил он.

По его словам, международной поддержки хватает лишь на частичное финансирование дефицита бюджета. Поэтому нужно искать другие внутренние источники, которые позволят избежать коллапса системы государственных финансов и профинансировать должным образом критические расходы для обеспечения обороноспособности страны.

"Если пойти самым простым путем и сделать финансирования бюджета Национальным банком приоритетным, страна столкнется с катастрофическими последствиями инфляции в долгосрочной перспективе, под ударом окажется финансовая стабильность страны, ее обороноспособность", - отметил Шевченко.

По его словам, для управляемого сокращения дефицита бюджета сегодня есть другие пути, кроме эмиссии. Это и активизация внутреннего рынка заимствований, и пересмотр расходов.

"Министерство финансов и в целом, парламент Украины имеют гораздо больше экспертизы в этом вопросе. Да, этот процесс предполагает принятие непростых, непопулярных решений, однако только так можно удержать финансовый сектор стабильным. Это критически важно для победы и восстановления экономики после нее", - добавил глава НБУ.