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НБУ за месяц потратил 150 млн долларов для поддержания стабильности на валютном рынке

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Украина, Вторник 04 января 2022 09:22
НБУ за месяц потратил 150 млн долларов для поддержания стабильности на валютном рынке Фото: НБУ за декабрь продал на межбанке 150 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 84,0 млн долларов и продал 236,5 млн долларов. При этом отрицательное сальдо составило 152,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, в декабре НБУ потратил максимальную сумму за год для поддержания стабильности на валютном рынке.

НБУ за месяц потратил 150 млн долларов для поддержания стабильности на валютном рынке

Всего за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

НБУ за месяц потратил 150 млн долларов для поддержания стабильности на валютном рынке

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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