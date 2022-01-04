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НБУ за місяць витратив 150 млн доларів для підтримки стабільності на валютному ринку

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 09:22
НБУ за місяць витратив 150 млн доларів для підтримки стабільності на валютному ринку Фото: НБУ за грудень продав на міжбанку 150 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 84,0 млн доларів і продав 236,5 млн доларів. При цьому негативне сальдо склало 152,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, в грудні НБУ витратив максимальну суму за рік для підтримки стабільності на валютному ринку.

НБУ за місяць витратив 150 млн доларів для підтримки стабільності на валютному ринку

Всього за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).

НБУ за місяць витратив 150 млн доларів для підтримки стабільності на валютному ринку

Разом з тим офіційний курс долара до гривні щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% до 27,2782 гривень (у порівнянні з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

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