НБУ констатирует рост предложения на валюты на рынке до докризисного уровня

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложение валюты превысило уровень февраля

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, а курс доллара после резкого роста в марте пошел вниз. Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал во время отчета в Верховной раде.

Как отметил Смолий, в марте наблюдался всплеск спроса на валютном рынке, в связи с чем НБУ продал из резервов 2,2 млрд долларов. Как результат, ажиотаж спал уже в апреле.

По его словам, чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

"Курс гривны несколько укрепился, а НБУ возобновил осторожную покупку валюты в международные резервы", - сказал он.

Смолий напомнил, что НБУ оперативно решил проблему нехватки наличной валюты, которая возникла в связи с перебоями с авиаперевозками, обеспечив поставки наличного доллара и евро в Украину.

"Результат: мы дали банкам свыше 550 млн долларов и 42 млн евро и полностью удовлетворили их спрос на наличную валюту. Сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банков нет", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.