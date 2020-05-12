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Финансовый комитет рекомендовал заслушать главу НБУ на заседании Рады

Новости » Экономика     12.05.2020 - 17:05
Финансовый комитет рекомендовал заслушать главу НБУ на заседании Рады
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутаты планируют заслушать доклад о деятельности НБУ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной рады 13 мая выступление главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Такое решение было принято во время заседания комитета 12 мая , сообщает Информационное управление парламента.

Согласно сообщению, Смолий представит в парламенте доклад о деятельности НБУ.

Комитет также принял решение принять к сведению доклад Смолия о деятельности Национального банка, который был заслушан и обсужден во время онлайн-заседания комитета в пятницу, 8 мая.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Яков Смолий выступил с докладом перед членами финансового комитета Рады, которое состоялось в онлайн-формате 8 мая. В частности, Смолий заявил, что действия Национального банка Украины во время коронакризиса были направлены на четыре основных цели.

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.

Теги Новости Украины Верховная РадаНациональный банк Украины
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