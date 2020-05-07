Международные резервы Украины возобновили рост

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Резервы выросли благодаря покупке НБУ валюты на межбанке

Размер международных резервов Украины в течение апреля 2020 года увеличился на 3,1% (на 771,24 млн долларов) и на 1 мая составил 25 694,99 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 392,83 млн долларов (на 1,6%).

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Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 27-30 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2,1 млрд долларов) и на 1 апреля составил 24,9 млрд долларов.

Напомним, в апреле 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого и последующих лет.