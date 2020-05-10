Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После длинных выходных курс может опуститься в обменниках до 26,9 гривен

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 до 26,82 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне повысится выше отметки в 30 гривен за доллар.