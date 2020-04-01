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НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     01.04.2020 - 11:09
НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк удержал национальную валюту от более глубокого падения

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

bank.gov.ua

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 346,0 млн долларов и продал на 2 748,6 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1 402,6 млн долларов.

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

При этом официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, вырос за март на 14,3% с 24,56 грн/доллар до 28,06 грн/доллар.

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий 27 марта заявил, что ситуация на валютном рынке Украины улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Национальный банк Украины не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая состоит в сглаживании чрезмерных колебаний.

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Темы: Курс доллара
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