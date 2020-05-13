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НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до докризового рівня

Новини » Фінансова криза 2020     13.05.2020 - 12:05
НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до докризового рівня
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пропозиція валюти перевищила рівень лютого

Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, а курс долара після різкого зростання в березні пішов вниз. Про це голова Національного банку України Яків Смолій сказав під час звіту у Верховній раді.

Як зазначив Смолій, в березні спостерігався сплеск попиту на валютному ринку, у зв'язку з чим НБУ продав з резервів 2,2 млрд доларів. Як результат, ажіотаж спав вже в квітні.

За його словами, чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.

"Курс гривні дещо зміцнився, а НБУ відновив обережну купівлю валюти в міжнародні резерви", - сказав він.

Смолій нагадав, що НБУ оперативно вирішив проблему нестачі готівкової валюти, яка виникла у зв'язку з перебоями з авіаперевезеннями, забезпечивши поставки готівкового долара і євро в Україну.

"Результат: ми дали банкам понад 550 млн доларів і 42 млн євро і повністю задовольнили їх попит на готівкову валюту. Зараз проблем з отриманням валютної готівки в касах банків немає", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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