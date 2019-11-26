НБУ изменил требования к межбанковских переводам в связи с переходом на IBAN

Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Из документа исключили реквизит "Код банка"

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа в связи с внедрением международного номера стандарт банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, такие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 19.11.2019 № 136 "О внесении изменений в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте", который вступает в силу с 13 января 2020 года.

Согласно сообщению, для избежания дублирования в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит эту информацию. В связи с этим в межбанковском электронном расчетном документе этот реквизит также будет исключен.

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.