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Госказначейство сменило счета для уплаты налогов

Новости » Экономика    30.09.2019 - 16:15
Госказначейство сменило счета для уплаты налогов
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Счета изменяются с 1 октября 2019 года за переход на стандарт IBAN

Государственная казначейская служба Украины изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местные бюджеты согласно стандарту IBAN. Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства и публикует полный перечень счетов согласно стандарту IBAN.

Как отмечается в сообщении, согласно постановлению Национального банка Украины, с 5 августа 2019 номер банковского счета формируется по стандарту IBAN и составляет 29 буквенно-цифровых символов.

"Казначейство сообщает, что счета для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местные бюджеты согласно стандарту IBAN будут действовать с 01.10.2019", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили в Казначействе, реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-страницах главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года.

С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств в национальной и в иностранных валютах.

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

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