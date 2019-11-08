НБУ изменил требования к заполнению реквизитов в платежках

Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Из платежки исключили реквизит "Код банка" в связи с переходом на IBAN

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил изменения в Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, которые вступают в силу с 13 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в расчетных документах на перевод денежных средств будет исключен реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит в себе эту информацию.

Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года № 162 относительно внедрения в Украине международного номера банковского счета IBAN.

Кроме того, этот документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.