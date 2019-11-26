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НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів через перехід на IBAN

Новини » Економіка     26.11.2019 - 10:29
НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів через перехід на IBAN
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

З документу виключили реквізит "Код банку"

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа через впровадження міжнародного стандарт номера банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, такі зміни затверджені постановою правління НБУ від 19.11.2019 № 136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

Згідно з повідомлення, для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

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